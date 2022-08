Senado debate condições de trabalho em redes de fast food

A Comissão de Direitos Humanos do Senado fará audiência pública para discutir as condições de trabalho de jovens em redes de fast food

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A Comissão de Direitos Humanos do Senado fará na próxima segunda-feira (8) audiência pública para discutir as condições de trabalho de jovens em redes de fast food.

A iniciativa foi motivada por acusações de assédio sexual e racismo em unidades do McDonald’s no Brasil. Um inquérito no Ministério Público do Trabalho de São Paulo foi aberto a respeito.

A direção da empresa foi convidada para a sessão, proposta pelo senador Humberto Costa (PT-PE), mas ainda não confirmou presença.

A audiência terá a presença de dez trabalhadores que ingressaram com ações na Justiça, além de representantes do Chile e da Colômbia. Os casos estão sendo levantados pela campanha Sem Direitos Não É Legal, que conta com o apoio de centrais.