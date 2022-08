Opep+ confirma aumento da oferta de 100 mil barris por dia em setembro

A Opep+ decidiu aumentar a sua oferta em 100 mil barris por dia no mês de setembro, confirmando decisão antecipada

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu aumentar a sua oferta em 100 mil barris por dia (bpd) no mês de setembro, confirmando decisão antecipada pela imprensa internacional e seguindo recomendação do seu Comitê Conjunto Ministerial de Monitoramento (JMMC).

O aumento desta quarta-feira não substitui as elevações acordadas em julho, quando a Opep+ decidiu por acréscimo de 648 mil bpd na sua produção mensal para julho e agosto.

Em comunicado, o cartel destacou que os estoques de petróleo entre países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) caiu a 2,712 milhões de barris em junho e os estoques de emergência atingiram o menor nível dos últimos 30 anos.

De acordo com a Opep+, a capacidade excedente de produção deve ser usada de forma muito cautelosa, diante de um cenário dinâmico e propenso a choques de suprimento.

As autoridades do grupo notaram com “preocupação particular” que o baixo nível atual de investimentos em exploração de petróleo “impactará a disponibilidade” do óleo para atender à “crescente demanda além de 2023” de países produtores que não fazem parte da Opep e de alguns países membros do grupo.

A próxima reunião ministerial da Opep+ está marcada para ocorrer no dia 5 de setembro.

Estadão Conteúdo