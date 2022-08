Taxas de juros têm oscilações estreitas antes da decisão do Copom

Os juros futuros mostram oscilações com margens estreitas e pouca liquidez, à espera da decisão do Copom, às 18h30 desta quarta-feira

Os juros futuros mostram oscilações com margens estreitas e pouca liquidez, à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), às 18h30 desta quarta-feira. O viés é de baixa, no curtos e médios e os longos estavam estáveis instantes atrás.

Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava estável em 12,63%.

O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 12,66%, de 12,67%, e o para janeiro de 2024 marcava 13,29%, de 13,31% no ajuste de ontem.

Já o vencimento para janeiro de 2023 estava em 13,775%, de 13,791%.

Estadão Conteúdo