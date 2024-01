‘Seguiremos na defesa da democracia por todos os brasileiros’, diz Haddad sobre um ano do 8/1

Haddad interrompeu seu período de recesso para vir a Brasília participar do ato de repúdio aos atos golpistas

Nesta segunda-feira, autoridades da República se reunirão no Salão Negro do Senado para repudiar a invasão dos prédios dos Três Poderes, ocorrida há um ano, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro defendiam intervenção militar para tirar Luiz Inácio Lula da Silva da Presidência. O ato foi pensado pelo presidente para que a tentativa de golpe não seja esquecida.

Estadão Conteúdo