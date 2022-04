Rodrigo Garcia oferece secretaria ao Podemos para selar apoio do partido

O posto foi ofertado a Thiago Milhim, presidente do diretório estadual da legenda e ex-secretário municipal da mesma pasta

Juliana Braga e Guilherme Seto

São Paulo, SP

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), ofereceu ao Podemos o comando da Secretaria de Esporte do estado, como forma de selar o apoio do partido à sua reeleição. O posto foi ofertado a Thiago Milhim, presidente do diretório estadual da legenda e ex-secretário municipal da mesma pasta.

A presidente nacional do partido, Renata Abreu, confirmou o convite, mas disse que ainda irá analisar. Thiago Milhim deixou a secretaria municipal para comandar o processo eleitoral e, segundo ela, o plano por enquanto se mantém.

“Hoje nós ​estamos muito próximos do Rodrigo. Houve esse convite e estamos discutindo”, diz.

Renata Abreu hoje é também pré-candidata ao governo de São Paulo. Para fechar uma aliança com Garcia, o Podemos quer ocupar a candidatura ao Senado na chapa, já que o apresentador José Luiz Datena (PSC) decidiu apoiar o ex-ministro Tarcísio de Freitas. O nome do partido é o deputado estadual Heni Ozi Cukier.