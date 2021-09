Renan exalta trabalho da CPI: “Luz no submundo das maracutaias”

“Há algo de muito podre entre a VTC Log e o Ministério da Saúde”, declarou o relator da comissão

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) exaltou os trabalhos da comissão, que estão próximos do fim. Para Renan, a ação dos parlamentares é “luz no submundo das maracutaias”.

“Há algo de muito podre entre a VTC Log e o Ministério da Saúde. Um funcionário com salário de R$ 1,7 mil sacou milhões em espécie e esteve no MS. Inclusive levou pendrive no andar de Roberto Dias, que teve contas pagas pelo motoboy. A CPI coloca luz no submundo das maracutaias”, declarou Renan, pelo Twitter.

O relator se refere às falas de Ivanildo Gonçalves da Silva, motoboy que trabalha para a VTCLog e sacou R$ 4,7 milhões em favor da empresa, conforme revelou o Jornal de Brasília. Ivanildo depõe à CPI hoje e confessa que fez os saques e realizou pagamentos e depósitos, sempre a mando de Zenaide Sá, funcionária do departamento financeiro da VTCLog.

Quanto ao pen drive, Ivanildo disse aos senadores que chegou a levar um pen drive ao quarto andar do Ministério da Saúde, onde fica o Departamento de Logística. O motoboy não se recorda a data que entregou o equipamento, mas relembra que foi ainda neste ano, supostamente na época em que Roberto Dias ainda era diretor de Logística.

O motoboy lembra que a sala na qual entregou o pen drive fica no quarto andar, “praticamente na entrada”. A informação é importante para os senadores porque, na terça-feira (31), Renan Calheiros afirmou possuir informações de que Ivanildo pagou boletos em favor de Roberto Dias.

Calheiros afirmou possuir fotos que comprovam o caso e mostrou duas delas. Na primeira imagem, Ivanildo aparece com um capacete na mão adentrando o banco no dia 24 de junho deste ano; na outra, aparecem os dados da transação bancária por ele realizada. O horário no comprovante bate com a chegada do motoboy. Veja:

Foto: Reprodução/TV Senado

Foto: Reprodução/TV Senado

Ivanildo afirma que não se lembra de ter feito pagamento para Roberto Dias. O motoboy alega também não conhecer o ex-diretor de Logística. “Não tô lembrado de pagar boleto nenhum dele. Quando eu pagava os boletos, geralmente o meu hábito era pegar o serviço, entregar para o Caixa executar. Não cheguei a olhar para quem estava sendo pago.”