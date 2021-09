Ivanildo confirma ter ido no 4º andar do Ministério da Saúde

No andar, está localizado o Departamento de Logística, que já foi comandado por Roberto Dias. Renan afirma que o motoboy fez pagamentos em favor de Dias

O motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva confirmou à CPI da Pandemia nesta quarta-feira (1º) que já foi ao quarto andar do Ministério da Saúde neste ano. Os senadores apontam que Ivanildo fez pagamentos em favor do ex-diretor de Logística Roberto Dias.

Ivanildo, que é empregado da VTCLog, informou que foi ao Ministério entregar um pen drive. Disse que não lembra a data, mas afirma que foi neste ano. O motoboy conta também que não se recorda para quem entregou o equipamento. “Lembro que entreguei para uma senhora, uma moça lá”, disse.

O motoboy lembra que a sala na qual entregou o pen drive fica no quarto andar, “praticamente na entrada”. O vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ressaltou que é o mesmo andar onde está localizado o Departamento de Logística.

A informação é importante para os senadores porque, na terça-feira (31), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou ter informações de que Ivanildo pagou boletos em favor de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério.

Renan Calheiros afirmou possuir fotos que comprovam o caso e mostrou duas delas. Na primeira imagem, Ivanildo aparece com um capacete na mão adentrando o banco no dia 24 de junho deste ano; na outra, aparecem os dados da transação bancária por ele realizada. O horário no comprovante bate com a chegada do motoboy. Veja:

Foto: Reprodução/TV Senado

Foto: Reprodução/TV Senado

Ivanildo afirma que não se lembra de ter feito pagamento para Roberto Dias. O motoboy alega também não conhecer o ex-diretor de Logística. “Não tô lembrado de pagar boleto nenhum dele. Quando eu pagava os boletos, geralmente o meu hábito era pegar o serviço, entregar para o Caixa executar. Não cheguei a olhar para quem estava sendo pago.”

