Renan diz que motoboy pagou boletos de Roberto Dias. Veja imagens

Senador mostrou imagens de Ivanildo Gonçalves em agência bancária onde ele teria pago boletos em favor do então diretor de Logística do Ministério

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse ter recebido imagens e informações de que o motoboy Ivanildo Gonçalves pagou contas para o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias. Ivanildo entrou na mira da comissão após o Jornal de Brasília revelar que o motociclista sacou R$ 4,7 milhões em favor da VTCLog, empresa de logística ligada ao Ministério.

“Acabamos de receber indícios veementes de que era o próprio Ivanildo, o motoboy, que pagava os boletos de dívida junto à Voetur [representante da VTCLog] do Roberto Ferreira Dias”, declarou Renan Calheiros. O presidente Omar Aziz (PSD-AM) respondeu, surpreso: “Não acredito”.

Renan afirmou possuir fotos que comprovam que Ivanildo pagou os boletos em favor de Roberto Dias e mostrou duas delas. Na primeira imagem, Ivanildo aparece com um capacete na mão adentrando uma agência do banco Bradesco no dia 24 de junho deste ano; na outra, aparecem os dados da transação bancária por ele realizada. O horário no comprovante bate com a chegada do motoboy. Veja:

Foto: Reprodução/TV Senado

Foto: Reprodução/TV Senado

Omar Aziz disse que pedirá aos bancos Bradesco e Caixa Econômica imagens de câmeras de segurança. “Eu espero que o Bradesco e a Caixa econômica possam contribuir com a CPI.”

“Se isso não tem pertinência temática com a CPI, nada mais terá”, disse o vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Randolfe se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permitiu a Ivanildo o não comparecimento à comissão sob a afirmação de que ele não teria com o que contribuir aos senadores.

Sobre Roberto Dias, Omar Aziz disse que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal tinham conhecimento de irregularidades cometidas pelo então diretor de Logística desde o ano passado. “Foi preciso a CPI para tirá-lo do governo, senão ele não sairia. E ainda tem gente que diz que eu não deveria prendê-lo, declarou Aziz. Dias foi o único depoente da CPI da Pandemia a ter mandado de prisão expedido por faltar com a verdade durante depoimento.

Entenda

Na semana passada, o JBr revelou que Ivanildo sacou R$ 4,7 milhões para a VTCLog. O motoboy confessou à reportagem que fez o saque. No mesmo dia da veiculação da matéria, a CPI tratou de convocá-lo. Ele seria ouvido hoje, mas advogados conseguiram junto ao STF o direito de ele não comparecer à oitiva. O responsável pela decisão é o ministro Kassio Nunes Marques.