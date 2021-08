Para Renan, está comprovado que Barros comanda “esquema de roubalheira”

“Isso é uma coisa inédita na própria história da corrupção. O papel desse Ricardo Barros, líder do governo, na vida nacional, é um papel lamentável”, declarou Renan Calheiros

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) declarou nesta terça-feira (31) que o líder do governo Bolsonaro, deputado distrital Ricardo Barros (PP-PR), comanda “esquema de roubalheira”. Barros é investigado pela comissão por suspeitas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde.

“Ricardo Barros é o comandante de um dos maiores esquemas de roubalheira que assaltou, entre outros órgãos públicos, o Ministério da Saúde. Está tudo evidentemente comprovado”, declarou Renan, na chegada ao Senado nesta terça.

Calheiros justificou a declaração. “Pelo FIB Bank, pela sua relação com Roberto Ferreira Dias, pela maneira como eles roubavam, a arquitetura do próprio roubo… isso é uma coisa inédita na própria história da corrupção. O papel desse Ricardo Barros, líder do governo, na vida nacional, é um papel lamentável e ele precisa ser exemplarmente punido por tudo isso”, disparou.

O relator evitou falar se Barros será ou não indiciado, mas disse que o deputado já passou à condição de investigado na CPI. Renan falou ainda que o relatório deve ser entregue, no mais tardar, na terceira semana de setembro.

Ricardo Barros é apontado como líder da negociação entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para aquisição da vacina Covaxin. As doses seriam compradas por valor muito alto. O fato de haver uma intermediadora entre o Ministério e a fabricante Bharat Biotech também chama atenção. Devido às polêmicas e à investigação da CPI, a Pasta cancelou o acordo.