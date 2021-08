Omar Aziz diz que, “diferente do presidente Bolsonaro”, respeitará o STF

Presidente, no entanto, declarou que a CPI vai recorrer da decisão do Supremo que dá ao motoboy Ivanildo o direito de não depor

A CPI da Pandemia reage, nesta terça-feira (31), à ausência de membros da VTCLog na comissão. O motoboy Ivanildo Gonçalves era esperado hoje. Ontem, no entanto, advogados conseguiram junto ao STF o direito de Ivanildo não precisar comparecer. Em seguida, a CPI convocou a diretora-executiva da VTCLog, Andréia Lima, mas ela disse que está em São Paulo e não vai depor nesta terça.

O presidente Omar Aziz (PSD-AM) disse que vai recorrer da decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, sobre dar a Ivanildo o direito de não permanecer. “A CPI não vai tomar nenhuma atitude, diferente do presidente Bolsonaro, que, quando é contrariado por uma decisão judicial, entra com impeachment contra ministros. Aqui nós respeitamos as decisões, e quero tranquilizar que nós não vamos entrar contra nenhum pedido de impeachment contra ministro”, alfinetou.

Omar Aziz ressaltou que Ivanildo compareceria como testemunha e não como investigado. “Ele é apenas uma testemunha sendo usada para ir retirar dinheiro e levar para alguém”, disse o senador, ressaltando a suspeita sobre o fato de o motoboy sacar R$ 4,7 milhões em favor da VTCLog. “Ele não retirou para levar para casa dele, ele retirou para levar para alguém. E não é uma quantia pequena, é uma quantia muito grande.”

Vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues disse que vai reapresentar requerimento de convocação de Ivanildo. Randolfe nomeou outros nomes ligados à VTCLog a serem chamados pela CPI:

Raimundo Nonato Brasil, operador financeiro da VTCLog;

Roberto e Teresa Sá, sócios da VTCLog;

Flávio Loureiro de Souza, que teria influência no contrato da VTCLog junto ao Ministério.

Ivanildo passou a estar na mira da CPI após o Jornal de Brasília mostrar que ele sacou — e confessou ter sacado — R$ 4,7 milhões em favor da VTCLog. Horas depois da publicação da reportagem, a comissão convocou o motoboy e marcou a oitiva para hoje.

Os senadores veem como suspeito o fato de Ivanildo ter conseguido amparo de advogados conceituados para não comparecer à CPI. Humberto Costa (PT-PE) citou que o motoboy pode ter sido acobertado porque estaria disposto a falar a verdade ou porque talvez pudesse entrar em contradição em suas falas, dadas as informações que a comissão possui.