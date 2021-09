Randolfe expõe mais comentários homofóbicos de depente

Negacionista e apoiador de Bolsonaro, Otávio Fakhoury também já deu declarações com teor de intolerância religiosa

O depoente desta quinta-feira (30) da CPI da Pandemia, Otávio Fakhoury, tem sido exposto durante a sessão. Senadores exibiram comentários homofóbicos feitos pelo empresário bolsonarista no Twitter.

Mais cedo, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) já havia explanado uma fala de Fakhoury onde ele ataca o parlamentar em relação à sua orientação sexual. Depois, foi a vez do vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) mostrar comentários homofóbicos feitos pelo empresário.

Os comentários explanados por Randolfe Rodrigues são estes a seguir, com participação do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub:







Randolfe relembrou que Fakhoury iniciou a sessão de hoje falando em família. “Não é o meu lugar de fala, Sr. Otávio, mas o senhor começando aqui falando de família. O senhor tem que começar a respeitar a família dos outros”, declarou. “O senhor pode me atacar como quiser, à vontade”, prosseguiu o senador.

Em seguida, Randolfe pediu à presidência da CPI que junte as falas e leve ao Ministério Público. “Desejo muito que o respeito que o senhor pediu para a sua família, o senhor tenha pela família dos outros também”, finalizou.

Financiou campanha de Bolsonaro

Fakhoury admitiu ter financiado a impressão de materiais durante a campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. De acordo com ele, a publicidade foi impressa por grupos independentes e não estava diretamente vinculada à campanha do candidato. O financiamento é investigado em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Uma campanha feita pelas pessoas, por livre e espontânea vontade, que imprimiram seu material e saíam às ruas”, classificou Fakhoury. “Nunca fui solicitado por alguém da campanha.”