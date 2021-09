Aglomerados e sem máscara, funcionários da Havan fazem festa para Hang no dia seguinte à CPI

Hang passa por eles batendo palma, enquanto toca a música de propaganda da loja. O empresário ainda abraça duas funcionárias

O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, publicou em suas redes sociais um vídeo do momento em que é recepcionado com festa por funcionários da empresa nesta quarta-feira (30), um dia após prestar depoimento à CPI da Covid, no Senado Federal. Os colaboradores aparecem sem máscara, aglomerados, segurando bexigas verdes e amarelas e agitando bandeiras do Brasil. Hang passa por eles batendo palma, enquanto toca a música de propaganda da loja. O empresário ainda abraça duas funcionárias, ambas sem máscara, assim como ele.

Ao publicar o vídeo, Hang agradece aos funcionários pelo apoio e diz ter cumprido sua missão na CPI. “Cumpri com meu dever de cidadão, de brasileiro, e falei toda a verdade. Esse reconhecimento me emociona muito e me motiva ainda mais a seguir lutando por aquilo que eu acredito ser o correto para mim, minha família, nossa empresa e o nosso país”, escreveu.

Nesta quarta-feira, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que seu relatório final da comissão vai propor o indiciamento do empresário, por crimes durante a pandemia. “Nós temos elementos probantes, um elenco comprovatório imenso da participação criminosa do senhor Luciano Hang em vários momentos dessa pandemia, patrocinando, defendendo, postando, financiando a equipe equivocada de enfrentamento do presidente da República, que acabou transformando nosso país em um morticínio, com quase 600 mil vítimas e milhões de sequelados”, afirmou.

“Seja como for, colaborando ou não [com a CPI], ele constará do relatório, será indiciado por vários crimes e vai ter que se haver com esses crimes, reavendo com eles até o final da sua vida”, afirmou.