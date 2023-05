Quero e estou pronta, diz deputada petista sobre ser vice de Boulos em SP

O psolista fez acordo com Lula (PT) em 2022 de que seria apoiado pelo PT em São Paulo em 2024 se retirasse seu nome da disputa pelo governo

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP

A deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) afirma que quer e está pronta para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Ela é o nome preferido de movimentos sociais para o posto, que ficará com um nome de seu partido.

O psolista fez acordo com Lula (PT) em 2022 de que seria apoiado pelo PT em São Paulo em 2024 se retirasse seu nome da disputa pelo governo.

Deputada federal Juliana Cardoso durante lançamento na Livraria Martins Fontes, em SP Ronny Santos-18.ago.2022/Folhapress Deputada federal Juliana Cardoso durante lançamento na Livraria Martins Fontes, em SP ** “Tem sido muito bom e interessante perceber e receber manifestações indicando meu nome dentro desta discussão sobre a vice-prefeitura. O que faz mais sentido para mim é os apoios virem de companheiras e companheiros dos movimentos sociais, porque a gente se encontra nas lutas cotidianas”, afirma a deputada ao Painel.

Juliana tem um perfil que agrada a diferentes alas do partido por ser mulher, filha de militantes petistas de base, dirigente do partido, periférica e indígena.

“Eu sou petista desde a barriga da minha mãe e estou a serviço do que meu partido precisar e decidir. É isso, estou querendo e estou pronta”, conclui.

Secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, mulher do ministro, também tem sido citada. Ela teria a vantagem de pairar acima das diversas tendências que disputam poder no conturbado PT paulistano.