Queiroga revela que conversa “eventualmente” com Osmar Terra

Ambos seriam integrante de um suposto gabinete paralelo, acredita o relator Renan Calheiros

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revelou nesta terça-feira (8), na CPI da Covid, que já recebeu o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) em seu gabinete e que conversa “eventualmente” com o parlamentar. Terra é conhecido por declarações e previsões negacionistas quanto à covid-19.

Perguntado se conhece Osmar Terra, Queiroga declarou: “Foi uma vez ao meu gabinete tratar sobre estudos sorológicos e, eventualmente, eu converso com ele. Mas nunca tratou comigo sobre tratamento precoce”. O ministro da Saúde também confirmou que já teve conversas com o vereador Carlos Bolsonaro. “Sim, tive contato.”

Carlos Bolsonaro e Osmar Terra seriam membros de um suposto gabinete paralelo que estaria aconselhando o presidente Jair Bolsonaro acerca de medidas a serem tomadas para o combate à pandemia. Este grupo teria atuado na recusa de vacinas contra a covid-19 e incentivado a tese de imunidade de rebanho a partir da contaminação da população, como levanta o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Queiroga declarou que desconhece qualquer atuação destas pessoas junto a Bolsonaro em relação à pandemia.

O ministro confirmou ainda que teve contato com o empresário negacionista Carlos Wizard e que já se encontrou com a oncologista Nise Yamaguchi, que teria sugerido a alteração da bula da cloroquina para uso do medicamento contra a covid-19. Por outro lado, afirmou não conhecer o médico anestesista Luciano Dias Azevedo, que teria alterado embalagem da cloroquina com o mesmo fim. Quanto a Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, Queiroga disse não conhece, bem como o médico Paolo Zanotto.