CPI define datas para convocação de governadores

Ibaneis depõe no dia 1º de julho; Barbalho é o primeiro a falar

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), divulgou nesta terça-feira (8) as datas dos depoimentos dos nove governadores convocados à comissão. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, deve comparecer no dia 1º de julho, sendo o terceiro chefe de Executivo a falar.

O primeiro será o governador do Pará, Helder Barbalho. O depoimento dele seria no dia 29 de junho, mas foi antecipado para o dia 10 a pedido do senador Marcos Rogério (DEM-RO). Barbalho é alvo de operação que investiga fraudes na contratação de hospital de campanha no PA.

Confira o cronograma de oitivas dos governadores:

Helder Barbalho (PA): 10/06

Wellington Dias (PI): 30/06

Ibaneis Rocha (DF): 1º/7

Mauro Carlesse (TO): 02/07

Carlos Moisés (SC): 06/07

Antônio Garcia (RR): 07/07

Waldez Góes (AP): 08/07

Cabe lembrar que os governadores podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo direito de não comparecer à comissão.