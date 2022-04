Queiroga provoca Lula e diz que governo é contra aborto; Bolsonaro concorda

A declaração de Queiroga foi feita em um evento em Bagé, no RS, no qual o ministro acompanhava obras para inclusão de radioterapia

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rebateu, de forma indireta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o governo Bolsonaro é contra o aborto. Na tarde desta sexta-feira (8), durante outro evento em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul (RS), o presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou a declaração: “Nós [governo] somos contra o aborto no Brasil”.

“Nesta semana, um assunto veio à baila. Para deixar bem clara a posição do nosso governo: o governo do presidente Jair Bolsonaro é contra o aborto. Respeitamos as exceções da lei, mas estamos a favor da vida desde a sua concepção”, disse o ministro da Saúde.

A declaração de Queiroga foi feita em um evento em Bagé, no RS, no qual o ministro acompanhava obras para inclusão de radioterapia na Santa Casa do município. Bolsonaro estava presente, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos). Mais tarde, na cidade gaúcha de Passo Fundo, também com a presença de Queiroga, o chefe do Executivo reiterou a declaração do ministro.

A temática do aborto veio à tona nesta semana após Lula defender que o assunto deveria ser de saúde pública e que todos deveriam ter direito ao procedimento. Após repercussão negativa em alguns setores, o petista se corrigiu, dizendo que era pessoalmente contra o aborto, mas que, mesmo assim, o assunto deveria ser uma pauta de saúde.

O ex-presidente argumentou que o aborto aconteceria de qualquer forma, mas que as mulheres ricas teriam acesso pleno à saúde, diferentemente de mulheres pobres. Para o petista, seria, portanto, obrigação do Estado acolher essas mulheres de baixa renda.