Bolsonaro ironiza foto de Lula com Alckmin e escreve: ‘Kkkkkkkkkkkkkk’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou nas redes sociais a aliança formalmente firmada nesta sexta-feira (8) entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que será vice na sua chapa em busca da Presidência.

Bolsonaro compartilhou no Twitter uma foto de Lula e Alckmin, publicada no perfil do ex-presidente, e escreveu: “Kkkkkkkkkkkkkk”. Na imagem, os aliados dão as mãos e o petista faz um gesto positivo para a câmera. “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”, escreveu o ex-presidente.

Nesta sexta-feira, Bolsonaro passou o dia inaugurando obras no Rio Grande do Sul. Durante a entrega das obras de ampliação do Aeroporto Regional de Passo Fundo, ele criticou as pesquisas eleitorais, afirmando que “quem acredita em pesquisa acredita em Papai Noel também”.

Pesquisa Datafolha divulgada ao fim de março mostra que o presidente ainda está atrás de Lula na corrida para o Planalto, com 26% de intenções de voto na disputa, contra 43% do petista.