BBB 22: Sem Brunna Gonçalves, Ludmilla vai entrar na casa para fazer show

Uma das personagens do BBB 22 (Globo) fora da casa, Ludmilla vai se apresentar no programa no sábado (9). A mulher dela, Brunna Gonçalves, foi uma das participantes desta edição do programa e vivia falando da cantora e fazendo coreografias de seus hits.

Por causa disso, aliás, Ludmilla admite que acompanhou a atual temporada de forma bem diferente do habitual. “Assistia e sentia saudade, vontade de cuidar dela, de falar algumas coisas”, comenta. “É completamente diferente a experiência quando temos alguém que a gente ama e convive lá dentro.”

Brunna, que era uma das bailarinas que acompanhavam Ludmilla em suas apresentações, não vai entrar com ela na casa para a apresentação. Em março, ela anunciou que iria se dedicar ao trabalho de influenciadora digital e a outros projetos, mas que eventualmente poderia aparecer de surpresa em alguns shows da amada.

Sobre a apresentação no programa, a cantora diz que espera animar o seleto público, formado por 9 participantes no momento. “Agora, no começo dessa reta final, eles precisam de muita música animada e astral lá em cima para continuarem seguindo no gás”, avalia. “Então é isso que prometo levar e dar a eles.”

Para ela, pelo menos um de seus hits deve fazer os confinados vibrarem. “Acho que quando tocar ‘Socadona’, de tanto que Brunna dançava e ensaiava com eles lá dentro”, afirma.

Esta será a quinta vez que Ludmilla se apresenta no BBB. “A primeira foi em 2016, na final, ao lado de Wesley Safadão e Ivete Sangalo”, lembra. “Depois participei nas edições de 2018, 2020 e 2021 e já estou preparada para amanhã.”