Projeto que dá titulo de cidadão paulistano a Abel Ferreira é protocolado na Câmara

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O vereador Toninho Vespoli (PSOL) protocolou nesta terça-feira (19) o projeto de decreto legislativo que dá ao treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, o título de cidadão paulistano.

O parlamentar terminou de colher as 37 assinaturas necessárias para oficializar o pedido na Câmara dos Vereadores. A votação deve acontecer em até 15 dias -se aprovado, Vespoli marcará a data de entrega da honraria.

Na justificativa, o vereador diz que o Abel fez “história no clube paulista”. “Sua atuação vai para além da de treinador, em diversos momentos deu declarações à imprensa sobre a importância do clube palestrino se preocupar com os funcionários e não apenas com os jogadores de futebol”, segue o texto.

Em 17 meses, o português se transformou em um dos maiores treinadores da história do clube e ganhou duas Libertadores consecutivas.

Ele foi contratado em outubro de 2020, depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo. Em março deste ano, Abel assinou a renovação de contrato com o Palmeiras. O novo vínculo do treinador com o clube termina em 31 de dezembro de 2024. .

A frase “cabeça fria, coração quente”, junto com o gesto com os dedos na cabeça, tornaram-se praticamente um mantra alviverde. Esse é também o título do livro que Abel lançou sobre os bastidores da sua passagem pelo clube e das conquistas internacionais.

Antes da carreira como treinador, Abel Ferreira atuou como jogador. Formado nas categorias de base do Penafiel, clube sediado próximo ao Porto, o então lateral-direito passou pelo Vitória de Guimarães e pelo Braga até chegar ao Sporting -onde jogou mais de 180 partidas e conquistou duas Supertaças e duas Taças de Portugal. Em 2011, encerrou sua carreira devido a uma lesão no joelho direito.