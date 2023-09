Presidente do IBGE encontra Dilma na China e fala em parceria com banco dos Brics

Dilma é a atual presidente do NBD, conhecido como o banco dos Brics –grupo de países emergentes do qual o Brasil faz parte. Pochmann divulgou foto do encontro com a ex-presidente em seu perfil na rede social X, ex-Twitter.

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Marcio Pochmann, afirmou nesta quinta-feira (21) que se reuniu em Xangai com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e sua equipe para tratar de “possibilidades de parcerias” entre o órgão de pesquisas e o NBD (Novo Banco de Desenvolvimento).

Dilma é a atual presidente do NBD, conhecido como o banco dos Brics –grupo de países emergentes do qual o Brasil faz parte. Pochmann divulgou foto do encontro com a ex-presidente em seu perfil na rede social X, ex-Twitter.

O economista, contudo, não deu detalhes sobre o conteúdo das possíveis parcerias. Ele indicou que, na China, também visitou autoridades na área de estatísticas. Até o início da tarde desta quinta, não havia registros da viagem no site oficial do IBGE.

“O novo IBGE segue em construção democrático-participativa, agora em fase internacional”, disse Pochmann no X.

“Dentro da série Diálogos IBGE 90 anos, os meses de setembro e outubro concentram ações e eventos para reposicionamento do instituto no exterior, rearticulações e novos contatos com parcerias externas, e atualização e recomposição estratégica do IBGE com as principais instituições análogas do mundo”, acrescentou.

Na quarta (20), o economista usou o perfil na rede social para comentar o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Pochmann, que é ligado ao PT, chamou o discurso de Lula de “arrebatador”.

O economista assumiu a presidência do IBGE em cerimônia de posse no dia 18 de agosto. A indicação do nome, escolhido por Lula, gerou uma série de contestações de uma ala de pesquisadores.

Os críticos relembraram a passagem de Pochmann pelo comando do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), ocorrida de 2007 a 2012. À época, o órgão teve registros de polêmicas, incluindo acusações de aparelhamento político.

Outro grupo de pesquisadores saiu em defesa da indicação para o IBGE, com elogios à trajetória acadêmica de Pochmann.

Ele chegou ao instituto depois do início das divulgações do Censo Demográfico 2022. Uma nova publicação do Censo sobre a idade e o sexo da população brasileira estava prevista para o dia 6 de setembro, mas foi adiada. A nova data ainda não foi comunicada pelo IBGE.