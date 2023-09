Juliette faz post polêmico e pede desculpas

A cantora foi criticada após anunciar a turnê ‘Ciclone’, em Porto Alegre, cidade que foi atingida por fortes chuvas no começo do mês

Juliette teve que lidar com a fúria dos haters. A cantora fez um comunicado no Twitter sobre a chegada da sua turnê em Porto Alegre, acontece que a cidade foi atingida por fortes chuvas no início do mês e o nome de seu show é ‘Ciclone’. A musa usou suas redes sociais para se retratar diante da polêmica.

“Cadê os meus amores de Porto Alegre??? Dia 14/10 eu tô chegando com a turnê CICLONE e eu quero todo mundo lá!! Vai ser lindo!!”, escreveu ela na rede social.

“Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente”, escreveu a artista.