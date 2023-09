CPI do 8/1 quer quebrar sigilo de almirante citado por Cid

Segundo o UOL, em revelação feita nesta quinta-feira (21), Cid teria dito à PF que o militar foi consultado por Jair Bolsonaro se aceitaria participar de um golpe

A quebra de sigilo do sigilo telemático do almirante Almir Garnier vai ser solicitada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8/1. Ele é ex-comandante da Marinha efoi citado na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Gama quer também que ele preste depoimento na comissão. Segundo o UOL, em revelação feita nesta quinta-feira (21), Cid teria dito à PF que o militar foi consultado por Jair Bolsonaro se aceitaria participar de um golpe e que aceitou a proposta.

A presença do almirante passa a peça chave na investigação.