Prefeito usa veículos entregues pelo governo de SP para fazer ‘carreata’ pró-Rodrigo

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Jura Morais (PSDB), prefeito de Nova Aliança (443 km da capital), organizou uma carreata com veículos públicos para promover o nome do governador Rodrigo Garcia, aliado tucano que disputa a reeleição em São Paulo.

Em suas redes sociais, o prefeito escreveu que a carreta do sábado (17) foi realizada com veículos que Nova Aliança recebeu em 2021 de Garcia, Carlão Pignatari (PSDB, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo) e Fausto Pinato (PP-SP, deputado federal).

Nas fotos publicadas por Morais é possível ver ao menos dez veículos, entre ambulâncias, ônibus escolares, caminhões de lixo e tratores. Nova Aliança tem 7.161 habitantes, segundo estimativa de 2021 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“São carros para as secretarias municipais, ambulâncias e vans para transporte de pacientes, ônibus escolares e veículos para obras e zonas rurais”, escreveu o prefeito.

A carreata pode ter infringido o artigo 73 da lei 9.504/1997, que veda o uso da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. Procurado pela reportagem, o prefeito Jura Morais não quis comentar o caso.

O governo de São Paulo adotou uma gestão que batizou de descentralizada com João Doria (PSDB) e Garcia e distribuiu somas muitas vezes inéditas para os municípios do estado. Essa estratégia também serviria para alavancar a reeleição do PSDB em São Paulo.

Pesquisa Datafolha divulgada em 15 de setembro mostrou Fernando Haddad (PT) na liderança, com 36% das intenções de voto, seguido por Tarcísio, com 22%, e Garcia, com 19%.