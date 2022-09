Se Lula ganhar, relação com a China deve melhorar, diz Pedro Parente

Os diversos interesses de todos os envolvidos nas propostas de mudança no regime fiscal do país, disse, impedem que uma discussão robusta

Lucas Bombana

São Paulo, SP

Uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deve trazer como reflexo uma melhora da relação entre o Brasil e a China.

A avaliação é do executivo Pedro Parente, sócio-fundador da gestora eB Capital e ex-presidente da Petrobras e da BRF.

“Se tem um aspecto que a gente pode acreditar que vai mudar se o ex-presidente Lula ganhar, é a relação com a China”, afirmou Parente, durante participação em evento da Anbima e da B3 em São Paulo nesta terça (20).

Segundo o especialista, o Brasil vive hoje um momento macroeconômico global que oferece uma oportunidade única, com a guerra entre Rússia e Ucrânia e a crise energética na Europa, podendo ser o país emergente de escolha dos investidores internacionais.

“Se houver uma certa competência do governo que entrar, especialmente com a esperada melhora da relação com a China, se o ex-presidente Lula ganhar a eleição, a gente tem uma oportunidade de recuperar a atratividade como um país emergente de escolha para os investimentos internacionais”, afirmou Parente.

Durante o governo Bolsonaro, a relação com a China foi marcada por hostilidades oriundas do presidente, de ministros e de seus filhos contra o gigante asiático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio de 2021, Bolsonaro sugeriu que o país asiático teria se beneficiado economicamente da pandemia e afirmou que a Covid-19 pode ter sido criada em laboratório -ecoando tese que não encontra respaldo em investigação da OMS sobre as possíveis origens do vírus.

Em 2020, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já havia comparado a pandemia do coronavírus ao acidente nuclear de Tchernóbil, na Ucrânia, em 1986.

“Dada a necessidade do aumento da produção de alimentos que está dada pelo crescimento da população, especialmente de países asiáticos, e mais especialmente ainda, a Índia, como também pelo aumento da urbanização, o Brasil é indispensável no cenário internacional”, disse Parente.

Ele acrescentou que, como contraponto ao cenário positivo traçado para a relação com a China e para o agronegócio no país, é a preocupação do setor, “e que faz com que eles majoritariamente prefiram o candidato Bolsonaro, que volte aquela instabilidade derivada de invasões injustificadas sobre propriedades produtivas, e uma certa desorganização no campo. Isso seria muito ruim.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PARENTE CRITICA A “BANALIZAÇÃO DO DESVIO” NO BRASIL

O executivo também fez duras críticas ao que classificou como a “banalização do desvio” no país, evocando o conceito da “banalização do mal” cunhado pela filósofa alemã Hannah Arendt. Ele se referia a medidas que têm sido adotadas pela classe política no país que, em sua avaliação, não deveriam ser aceitas pela sociedade.

Ele citou o orçamento secreto como exemplo. “Como é que é aceitável um orçamento secreto? No meu tempo, se a gente fosse ao Congresso, em uma CPI, e falasse de um orçamento secreto, a gente saía preso”, afirmou Parente, que chegou a ocupar o cargo de chefe de gabinete da presidência de Fernando Henrique Cardoso.

“Orçamento secreto é inaceitável, e essa falta de indignação me incomoda muito”, disse o executivo.

“A gente está se acostumando como sociedade, a aceitar coisas muito abaixo daquilo que seria o potencial do nosso país”, afirmou Parente, que também fez referência às discussões sobre o avanço limitado de reformas no país, como a tributária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os diversos interesses de todos os envolvidos nas propostas de mudança no regime fiscal do país, disse, impedem que uma discussão mais robusta a respeito do tema consiga ganhar corpo e promova um avanço que seja, de fato, relevante.

“Não se olha a partir de um ponto de vista de qual seria um sistema ideal, que de fato permita um aumento da produtividade brasileira, que deveria acontecer, e no entanto, a gente não consegue fazer por causa dessa banalização do desvio e da aceitação da mediocridade.”