PGR pede inquérito contra Ibaneis e Torres ao STF

Na tarde desta terça-feira (10), a Procuradoria Geral da República (PGR) pediu a instauração de um inquérito ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O objetivo é investigar a relação do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM-DF Fábio Augusto Vieira com os atos de vandalismo do último domingo (8), em Brasília.

O documento afirma que não há dúvida de que todos estavam unidos para a realização de uma obra comum, “devendo ser rigorosamente responsabilizados por seus atos”.

Após os ataques bolsonaristas, Alexandre de Moraes vem pressionando os responsáveis pela segurança da capital federal no dia dos atos golpistas. No início da tarde desta terça, por exemplo, o ministro pediu a prisão de Torres e do ex-comandante da PMDF.

Apesar de Torres estar fora do Brasil, sua casa passa por buscas da Polícia Federal. Ele viajou com a família para Orlando, nos Estados Unidos, na véspera das invasões em Brasília.

Depois das manifestações antidemocráticas e a prática de vandalismo na capital federal, Ibaneis exonerou Torres do cargo de secretário de Segurança Pública. No entanto, Moraes determinou o afastamento do governador por 90 dias.