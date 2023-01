GDF “não vai tolerar atos de vandalismo”, crava Celina

Governadora em exercício alerta que os atos do último domingo repercutem negativamente contra a democracia brasileira

Nesta terça-feira (10), a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o Executivo local não irá aceitar atos de vandalismo praticados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesse último domingo (8), na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Celina revelou, em coletiva realizada na tarde de hoje, que o GDF criou um grupo de reestabelecimento da ordem pública no Distrito Federal. O grupo reúne os órgãos dos Três Poderes: Supremo Tribunal Federal, Senado, Câmara, Polícia Federal, Ministério Público da União e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

O objetivo, segundo a governadora, é poder “convergir para que a população tenha a tranquilidade de que o governo do Distrito Federal não irá tolerar atos de vandalismo, atos que realmente repercutem internacionalmente contra a nossa democracia.”

Celina ressalta ainda que é momento de se deixar de lado divergências políticas. “Precisamos fazer um chamamento nacional de líderes políticos. Somos uma nação que precisa de unidade, comando e convergência entre os poderes”, defende.

“É muito triste a gente perceber que algumas pessoas não representam nenhum movimento democrático, não representam nenhuma ideologia, querem trazer o caos. Nenhum governador e nenhum político de bem apoia aquele tipo de manifestação. Aquilo não foi manifestação, foi ato de terrorismo”, concluiu a governadora, referindo-se aos atos de domingo.

Mais cedo, Celina afirmou que “há um diálogo aberto” com o Governo Federal sobre a intervenção federal na segurança pública da capital. A medida foi aprovada na Câmara e no Senado. Além disso, a governadora em exercício frisou que, enquanto a segurança está sob comando do Governo Federal, os outros setores do GDF funcionam normalmente.