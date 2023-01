Polícia Federal realiza operação em casa de Anderson Torres, em Brasília

No dia dos ataques terroristas na Praça dos Três Poderes, Torres atuava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal

Os agentes da Polícia Federal fazem, nesta segunda-feira (10), uma operação na casa do ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres. A residência fica localizada no condomínio Ville de Montagne, no bairro Jardim Botânico, em Brasília.

Enquanto os ataques terroristas feitos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorriam nesse último domingo (8), Torres atuava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele foi exonerado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), que foi afastado a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federael (STF).

Após a publicação da matéria, apurou-se que o mandado a ser cumprido é de prisão. Anderson Torres não estava em casa, no entanto. O ex-secretário viajou para os Estados Unidos na semana passada.

Da residência dele, os agentes levaram apenas uma mala. Eram cerca de oito policiais na operação.