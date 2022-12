PGR diz que grupo de combate ao terrorismo proposto por Dino existe desde 2021

Dino afirmou que irá propor ao PGR e ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) a constituição de “grupos especiais para combate ao terrorismo e ao armamentismo irresponsável”

Fábio Zanini e Juliana Braga

Brasília, DF

Interlocutores do PGR (procurador-geral da República), Augusto Aras, afirmam que o grupo de combate ao terrorismo pedido pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já existe desde março de 2021.

Em uma publicação neste domingo (25), Dino afirmou que irá propor ao PGR e ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) a constituição de “grupos especiais para combate ao terrorismo e ao armamentismo irresponsável”. A mensagem foi postada após a prisão do apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) George Washington, que confessou a intenção de “criar o caos” para justificar a decretação de um estado de sítio.

De acordo com assessores da PGR, já existe um grupo de monitoramento e de combate a ameaças à ordem pública desde março de 2021, quando começaram a surgir rumores de ameaça ao 7 de Setembro daquele ano. Ele conta com a participação de todos os braços do Ministério Público da União e troca informações com órgãos de segurança reconhecidos pela lei nacional.

Segundo relatos, a estrutura seguiu ativa com ênfase no 7 de setembro de 2022, atuou durante os dois turnos das eleições e continuou em funcionamento para debelar os bloqueios em rodovias causados por eleitores insatisfeitos com o resultado das urnas.

Procurado pelo Painel, Dino reagiu com ironia à informação. “Que bom que haja [essa estrutura]. Espero que agora ela aja”.