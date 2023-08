PF encontra em celular de Cid nome que consta em recibo de Rolex

No recibo, Leonard aparece como o responsável pelo atendimento na loja em que Wassef recomprou o relógio

A Polícia Federal (PF) encontrou no rascunho do celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, uma mensagem com o destinatário uma pessoa que consta no recibo de recompra do relógio Rolex.

O item, recomprado pelo advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, é uma parte importante da investigação da PF que apura a suposta tentativa de venda ilegal de presentes dados ao governo brasileiro por outros países. Os responsáveis pelo esquema seriam militares e advogados ligados ao ex-presidente.

Segundo a corporação, a mensagem, enviada a Chase Leonard, tinha o link “o anúncio de venda de um relógio da marca Rolex, similar ao que compunha o kit de joias em ouro branco e diamantes, encaminhados ao acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

No recibo, Leonard aparece como o responsável pelo atendimento na loja em que Wassef recomprou o relógio.