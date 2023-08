Pesquisa Genial/Quaest mostra população dividida sobre eventual prisão de Bolsonaro

Dentre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 62% são favoráveis à eventual prisão de Bolsonaro, 24% são contrários e 14% não sabem ou não responderam

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 18, mostra que a maioria da população, 66%, vem acompanhando o noticiário sobre as investigações da Polícia Federal (PF) a respeito do desvio de joias ocorridas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Contudo, a possibilidade de prisão do ex-mandatário dividiu os entrevistados: 43% são contra a prisão, contra 41% que defendem a cadeia para ele. Dos entrevistados, 16% não sabem ou não responderam.

Dentre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 62% são favoráveis à eventual prisão de Bolsonaro, 24% são contrários e 14% não sabem ou não responderam. Dentre os eleitores do ex-presidente, 68% são contrários à prisão, 19% favoráveis e 13% não sabem ou não responderam.

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, afirmou em suas redes sociais que independentemente do desfecho deste caso das joias, o resultado da pesquisa mostra mais um “fla-flu”, ou seja, o tema ainda “polariza a sociedade”.

A data de coleta da pesquisa foi realizado entre 10 e 14 de agosto, com 2.029 entrevistas e margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Estadão Conteúdo