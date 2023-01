Perícia no prédio do STF é concluída

Foi feita a coleta de digitais, pegadas, materiais genéticos e outros objetos que podem ajudar a descobrir a identidade dos terroristas

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Federal concluiu a perícia no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) após os ataques terroristas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (8). A previsão é de 30 dias para que o laudo descritivo seja liberado pela PF.

Cerca de 50 peritos e papiloscopistas da Polícia Federal realizaram a perícia técnica. Na operação, foi feita a coleta de digitais, pegadas, materiais genéticos e outros objetos que podem ajudar a descobrir como os crimes contra o STF ocorreram, bem como a identidade dos terroristas. A ideia é cruzar as informações dos detidos com o material.

Carlos Eduardo Palhares, especialista em perícia em casos de desastres no mundo da Polícia Federal, coordenou os trabalhos dos peritos no STF. Foram utilizados drones, scanners em 3D e outros equipamentos tecnológicos. Agora para a confecção do laudo, todo o conteúdo será verificado por especialistas.

Palhares atuou no rompimento da barragem de Brumadinho, além de ter coordenado a identificação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips e a perícia relacionada à investigação do homicídio. Ele também participou da perícia das quedas dos aviões da Air France, do ex-governador Eduardo Campos e do ministro Teori Zavascki.