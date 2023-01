Segurança preparada para novos atos na Esplanada

Alexandre de Moraes, do STF, determinou que as autoridades públicas impeçam quaisquer tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas

Com um novo ato programado para a Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira (11), as forças de segurança do DF, com apoio nacional, estão preparadas no local para conter ações criminosas.

O ato está marcado para às 18h, mas a movimentação na região ainda não começou. Depois das manifestações de domingo (8), em quando os terroristas invadiram e destruíram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto, cerca de 1.200 pessoas foram presas segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Paulo Pimenta.

Estão na Esplanada todo o efetivo da Polícia Militar do DF, agentes da Polícia Federal e da Força Nacional. A Polícia Civil também está à postos para reforçar a segurança da cidade.

Sabendo da possibilidade de uma nova manifestação, o governo reforçou a segurança nesta quarta-feira, fechando a Esplanada. Alexandre de Moraes, do STF, determinou que as autoridades públicas impeçam quaisquer tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas.