Pedido de defesa de Bolsonaro para excluir minuta golpista é negado

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou o pedido feito pela defesa de Bolsonaro para excluir a minuta de decreto com plano para um Golpe de Estado, que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Bolsonaro está sendo investigado por possível abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em decorrência do desvio de finalidade da reunião de Bolsonaro com embaixadores de países estrangeiros ainda antes do período eleitoral. Na ocasião, o então presidente levantou diversas suspeitas sobre as urnas eletrônicas, atacando o processo eleitoral e divulgando notícias falsas.

Na ação que transita no TSE, Benedito Gonçalves também incluiu a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, que cumpria a função de secretário da Defesa do Distrito Federal quando a Praça dos Três Poderes foi invadida por terroristas. Bolsonaro havia pedido a retirada da minuta do processo, o que foi negado.