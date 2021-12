Para PT e governistas, Datafolha mostra fim de Moro e da terceira via

Os dois lados também avaliam que a pesquisa mostra que Sergio Moro não chegará a lugar nenhum

Camila Mattoso

Brasília, DF

Para o PT e para governistas, o resultado do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (16) reforça o quadro que ambos já previam, de que a disputa da eleição de 2022 será apenas entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.

Os dois lados também avaliam que a pesquisa mostra que Sergio Moro não chegará a lugar nenhum. Eles dizem que quem classifica o ex-juiz como competitivo é apenas ele próprio, setores da mídia e caciques de partidos da centro-direita.

Aliados de Bolsonaro atribuem o bom resultado do petista no Datafolha ao fato de ele estar aparecendo pouco para o público no momento e que, quando sair da toca, como eles dizem, deve sofrer aumento na sua rejeição e redução nas intenções de voto.​

Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que a pesquisa consolida a força de Lula para 2022, mas avalia que o quadro ainda não está definido. “O brasileiro só mostra interesse na eleição depois do Carnaval”, afirma.

Políticos da União Brasil que defendem apoio a Sergio Moro dizem que o resultado do ex-juiz foi bom e mostrou que há caminho para percorrer no sentido de desidratar Jair Bolsonaro.