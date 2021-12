Luan Otten e Gaab lançam novo single ‘Tzão’

“Tzão” é um lançamento da Warner Music Brasil e vem com um clipe divertido que conta com a participação de Álvaro, influenciador digital e amigo pessoal de Luan

O cantor e compositor Luan Otten, um dos maiores destaques da música R&B e pop brasileira atual, lança nesta sexta (17) seu mais novo single, “Tzão”, pela Warner Music Brasil.

O trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais, conta com a participação do cantor, compositor e músico Gaab, considerado um dos nomes mais promissores do atual cenário musical, que já conta com mais de 2.1 milhões de ouvintes no Spotify, onde suas músicas mais ouvidas são “Tem Café” (feat. com MC Hariel) – mais de 88 milhões de plays, “Me Negaram Amor” (feat. Cythia Luz, MC Davi, Paiva Prod e Pedro Lotto) – mais de 71 milhões de plays e “Cuidado” – mais de 42 milhões de plays. Em seu canal no YouTube, ele já conta com mais de 1,8 milhões de inscritos.

Composta por Luan, Gaab, Saulo Poncio e Lucas (da dupla Lucas e Orelha), “Tzão” vem acompanhado de um divertido videoclipe que conta com a participação de Álvaro, influenciador digital e amigo pessoal de Luan. O clipe foi filmado no Rio de Janeiro, dirigido por Júnior Marques (que já havia dirigido Luan e Whindersson no clipe de “Paraíso”) e já está disponível no canal oficial de Luan no YouTube.

“Eu já conhecia o Gaab antes de compormos ‘Tzão'”, conta Luan. “Já tínhamos feito algumas sessões de estúdio juntos, algumas músicas, e shows nos mesmos locais. Essa música existia desde a época da UM44K e um dia o Umberto (Tavares, produtor e compositor) mexeu nela, a deixando mais atual, para lançarmos. Inclusive existe um vídeo do Gaab cantando ‘Tzão’ no Varanda (projeto musical de Luan), acho que esse vídeo deve ser lançado em breve”, completa.



“Tzão” é uma música que é a cara do verão e chega em um momento em que as restrições impostas pela pandemia do coronavírus estão sendo cada vez mais flexibilizadas em razão do crescente número de pessoas vacinadas no país. Isso quer dizer que as pessoas estão tendo a oportunidade de se verem e se encontrarem mais pessoalmente, indo em festas e shows. Sobre isso e a expectativa para o lançamento deste single, Luan conta: “Eu gosto de músicas solares como ‘Tzão’; muitas são importantes e fazem parte da minha vida. Meus fãs sabem que eu particularmente prefiro as músicas tristes, as baladas… Acho que é por isso mesmo que eu estou muito ansioso para ver o resultado desse lançamento! Acredito muito nessa música, adorei gravá-la e espero que a galera curta também”, finaliza o artista.