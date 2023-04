Padilha citou medidas como a recriação do programa de aquisição de alimentos pelo governo federal em áreas de assentamento ou da agricultura familiar

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou nesta segunda-feira, 24, a invasão de fazendas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e avaliou que existem outros instrumentos de luta pela reforma agrária.

“Eu particularmente já condenei ações que envolveram terras da Embrapa. São áreas de pesquisa, já condenei essas ações. Acredito que há outras formas de luta para defender a reforma agrária. O diálogo que o governo fez com os vários movimentos e as políticas de crédito e viabilidade dos assentamentos são o melhor caminho para defender a reforma agrária no País”, afirmou, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Padilha citou medidas como a recriação do programa de aquisição de alimentos pelo governo federal em áreas de assentamento ou da agricultura familiar. “A prioridade do governo é garantir a viabilidade econômica dos agricultores que vivem em assentamentos rurais e da agricultura familiar, que é muito importante para a economia. É bom para a população, porque garante alimentos, e bom para saúde”, completou.

Estadão conteúdo