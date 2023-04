Jovens postam vídeo com ofensas racistas contra entregador em SP

Um motoboy foi alvo de ofensas racistas de duas jovens que, após a entrega de uma encomenda, publicaram um vídeo nas redes sociais atacando o entregador

São Paulo, SP

Um motoboy foi alvo de ofensas racistas de duas jovens que, após a entrega de uma encomenda, publicaram um vídeo nas redes sociais atacando o entregador. O caso ocorreu em Taquaritinga, interior de São Paulo, na noite deste sábado (22).

No vídeo, as duas meninas, que são adolescentes, relatam um suposto desentendimento a respeito do troco do pedido, já que alguns colegas pagaram em dinheiro e outros, em cartão.

“Dividimos a conta, R$ 14 cada um. Chegando aqui, o motoqueiro preto, macaco, fedido, filho da p*…”, diz uma delas, que é interrompida por risos. “Ele é tudo isso”, afirma a outra garota que aparece no vídeo. Pelo menos outras quatro pessoas, três meninos e uma menina, aparecem rapidamente nas imagens.

Outros xingamentos contra o entregador são feitos ao longo do relato, como “burro” e “desgraçado”.

O entregador, de 29 anos, registrou um boletim de ocorrência como “Preconceitos de Raça ou de Cor”, confirmou a SSP. Segundo o B.O., ele foi alertado por colegas sobre o vídeo minutos após sair do imóvel.O caso é investigado pela delegacia de polícia de Taquaritinga.

HAMBURGUERIA SOLTOU NOTA DE REPÚDIO SOBRE O CASO

A hamburgueria na qual trabalha o motoboy se manifestou nas redes sociais sobre o ataque, dizendo que o ato “vai totalmente contra aos nossos valores e princípios”.

“Informamos também que estamos prestando total apoio ao trabalhador que no momento se encontra extremamente magoado e triste com o acontecido”, escrevem no comunicado.