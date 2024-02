Padilha afirma ter discordado sobre resolução de PT que ataca ‘austericídio’

O tema que causou atrito foi uma resolução política aprovada em dezembro em que a sigla atacou o chamado “austericídio fiscal”

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou na noite desta segunda-feira, 19, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, que existem posições do Diretório Nacional do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem sempre em linha com o governo, ou vice-versa.

O tema que causou atrito foi uma resolução política aprovada em dezembro em que a sigla atacou o chamado “austericídio fiscal”, criticando a meta de déficit zero proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Eu discordo veementemente dessa resolução”, completou. Padilha negou estar na reunião que definiu o texto e disse que, se estivesse no momento do debate da resolução, “iria questionar”. “O presidente Lula sempre disse uma coisa, nem o PT é obrigado a concordar com tudo que o governo faz e desenvolve e nem o governo é obrigado a concordar com qualquer tipo de resolução do PT”, disse o ministro. Leia também Declaração de Lula sobre Israel é grito de protesto e crítica dirigida a Netanyahu, diz Padilha

Estadão conteúdo