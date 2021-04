Pacheco promete votar projeto sobre inclusão de medicamentos no tratamento da Covid-19

O PL 415 altera a Lei Orgânica da Saúde e autoriza a inserção pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) de tratamentos nos protocolos clínicos do SUS

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), prometeu ao ministro Marcelo Queiroga (Saúde) que vai votar o projeto de lei para facilitar a inclusão de novos medicamentos nos protocolos de atendimento de pacientes com Covid-19 do SUS (Sistema Único de Saúde).

Pautado para ser votado nesta semana, o PL 415 altera a Lei Orgânica da Saúde e autoriza a inserção pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) de tratamentos nos protocolos clínicos do SUS.

Um dos medicamentos que pode ser analisado pela Conitec é a hidroxicloroquina, cujo uso é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em audiência pública no Senado, Queiroga já defendeu a aprovação do projeto e citou a dexametasona e tocilizumabe como exemplos de substâncias analisadas pela Conitec.

O ministro tem defendido a análise de novos medicamentos para criar um protocolo do Ministério Saúde para tornar o tratamento da Covid-19 mais efetivo e diminuir as mortes.

As informações são da FolhaPress