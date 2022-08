Pacheco: Cabe à Justiça Eleitoral responder aos questionamentos sobre urnas

Pacheco disse não enxergar essa situação porque não é só o presidente, mas, sim, uma parcela da sociedade

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), disse nesta sexta-feira, 19, que a Justiça Eleitoral é que deve responder aos questionamentos ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Pacheco concedeu rápida entrevista aos jornalistas após ter participado do painel “O Equilíbrio dos Poderes”, organizado pelo grupo empresarial Esfera Brasil.

Ao ser questionado sobre se não via uma saia justa no fato de os questionamentos estarem vindos de, ninguém mais, ninguém menos, que o presidente da República, Pacheco disse não enxergar essa situação porque não é só o presidente, mas, sim, uma parcela da sociedade. “Não sei se é uma saia justa porque a contestação não é só da parte do presidente, mas também de uma parcela do povo. Mas cabe à Justiça Eleitoral responder a isso”, reafirmou.

Estadão conteúdo