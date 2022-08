Tarcísio usa leilão de Congonhas como trunfo em campanha

Com apenas um único interessado, o terminal de Congonhas foi arrematado pelo grupo espanhol Aena

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Segundo colocado nas intenções de voto ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas aproveitou o leilão do aeroporto de Congonhas, realizado nesta quinta (18), para enaltecer seu período como ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro.

Na véspera, publicou vídeo nas redes sociais relembrando o apelido que Thorcísio, que recebeu na 6ª rodada de concessões de aeroportos, quando colocou tanta força na martelada para comemorar o resultado do leilão que acabou quebrando o objeto.

“Isso aqui [martelo do personagem Thor] virou marca registrada ao longo do período nosso no Ministério da Infraestrutura por causa dos leilões”, disse no vídeo.

Logo após o leilão, o ex-ministro divulgou outro vídeo, na pista do aeroporto. “Com certeza, muito investimento vai facilitar a vida do usuário. Vai dar mais conforto e mais segurança. Teremos um aeroporto de ponta. Ganha São Paulo. Ganha o Brasil”, afirmou.

Especialistas avaliam que a atratividade do terminal foi reduzida devido ao modelo do bloco, considerado muito complexo, com baixa sinergia entre os ativos, gerando dificuldades para os ganhos de escala e escopo.