Novo responsável pelo programa de vacinação é nomeado após 3 meses sem titular

Após três meses sem um titular, o pediatra Ricardo Queiroz Gurgel foi nomeado para o cargo de coordenador do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (6). Ela foi assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Ao PNI cabe organizar e implementar as ações de vacinação. O programa disponibiliza imunizantes para todas as idades, com vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, disponíveis durante todo o ano. Atualmente, ele atua como professor de Pediatria da UFS (Universidade Federal de Sergipe) e coordena o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFS, segundo consta em seu currículo Lattes.

Ele também participa do estudo clínico de aprovação da vacina tetravalente contra a dengue do Instituto Butantan. Tem também atuação de investigação sobre a utilização de vacinas em crianças. Gurgel é formado pela UFS, ele possui mestrado e doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente pela USP (Universidade de São Paulo).

Ele assume o cargo que antes era ocupado pela ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações Francieli Fontana. Ela pediu exoneração em junho deste ano. A saída foi publicada no Diário Oficial da União em 7 em julho.

Em entrevista à Folha, ela chegou a atribuir dificuldades na campanha à falta de doses e via em declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prejuízos à estratégia de vacinação no país. “Isso divide a opinião pública. Quando se tem certeza de que vacina é o meio mais efetivo para conter a epidemia, junto com as medidas não farmacológicas, e tem comunicação diferente do líder da nação, isso traz prejuízo para a campanha de vacinação”, afirmou.