Nova pesquisa Datafolha será divulgada hoje

Hoje é o último dia de propaganda eleitoral gratuita, comícios e debates, e os seis principais candidatos à presidência estarão presentes no debate da TV Globo, a partir das 22h30. Antes, a partir das 18h, o g1 e a GloboNews divulgarão uma nova pesquisa Datafolha presidencial, com destaque para votos válidos.

Faltando apenas três dias para o 1º turno, que acontece no domingo (2), esta pesquisa vai dar destaque aos votos válidos, que, excluindo os brancos e nulos, definem o resultado da eleição.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 22 de setembro, ainda considerando votos em branco e nulos, o candidato Lula (PT) apareceu com 47% das intenções de voto. Já Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, ficou com 33%.