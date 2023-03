‘Não vamos apoiar Tabata’, diz presidente do PDT sobre federação com PSB

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, afirma que o PDT, afirma que não pretende apoiar a deputada federal Tabata Amaral

PDT e PSB discutem com o Solidariedade a formação de uma federação para fortalecer as legendas, ameaçadas pela cláusula de barreira.



A Prefeitura de São Paulo, no entanto, tem potencial para travar as negociações, tendo em vista que o arranjo exige atuação conjunta dos partidos nas eleições municipais. Tabata, que teve uma saída ruidosa do PDT, é a aposta do PSB para a capital.



Segundo Lupi, seu plano é lançar a candidatura do jornalista José Luiz Datena, recém-filiado à sigla. “Se ele mantiver o que combinou conosco, será o candidato”, declara.



O ministro se reúne com os presidentes do PSB e Solidariedade nesta terça-feira (14) para tratar do assunto. Na semana que vem, o tema será debatido na Executiva do PDT.



Em 2019, Tabata Amaral pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a desfiliação do partido de Lupi após uma série de embates com a cúpula e com o ex-ministro Ciro Gomes.

No processo, a deputada alegou estar sofrendo um “massacre” e “duras repressões” por parte da direção nacional do PDT desde que votou a favor da reforma da Previdência, em julho, contrariando a orientação do partido de rejeitar o projeto.