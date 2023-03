IVA é caminho natural no mundo desenvolvido, afirma Haddad

Segundo ele, é preciso avaliar os ganhos e perdas com a proposta, mas ele garantiu que o texto não reduzirá a receita dos municípios

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no período da tarde desta segunda-feira, 13, que a reforma tributária com a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) trará um benefício para a indústria. Segundo ele, é decisão do governo trabalhar pela reindustrialização do País. As declarações foram feitas durante palestra na 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que ocorre em Brasília nesta segunda e na terça-feira.

“Não estou aqui para resolver o problema da União. Era simples fazer um IVA federal, mas estamos em um debate amplo para que este País volte a crescer. Não queremos prejudicar a agricultura Mas um setor indústria que já foi 26% do PIB e hoje é 11% terá sim um pequeno benefício. Queremos reindustrializar o País”, disse o ministro.

Haddad voltou a dizer que a reforma tributária dará um choque de eficiência no Brasil e que a unificação de impostos em um IVA é o caminho natural no mundo desenvolvido.

Segundo ele, é preciso avaliar os ganhos e perdas com a proposta, mas ele garantiu que o texto não reduzirá a receita dos municípios.

“Não estou contando voto no Congresso para ver se a reforma tributária vai ou não passar. Se o Brasil não crescer, não teremos saída. Vamos encontrar uma fórmula, e não favorecer A,B ou C. Ninguém vai perder com a reforma, mas alguns municípios vão ganhar dinâmica. Não mandamos uma PEC para o Congresso ainda para não perder debate”, disse o ministro da Fazenda.

Estadão conteúdo