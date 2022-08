Muro de igreja exibe propaganda ilegal de armas e de Bolsonaro

O muro de uma igreja evangélica foi usado como outdoor para fazer propaganda de armas e do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Cascavel (PR)

O muro de uma igreja evangélica foi usado como outdoor para fazer propaganda de armas e do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Cascavel (PR). A congregação pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil e é liderada por um apoiador do presidente. O anúncio foi colocado por uma loja de armas que fica ao lado do templo e é ilegal por descumprir o Estatuto do Desarmamento, conforme especialista ouvido pelo Estadão.

A propaganda exibe três pistolas vendidas pela loja. Quem passa pela rua vê a publicidade e, na sequência, a fachada do templo. O muro divide os dois terrenos. Além das armas, o outdoor traz uma foto de Bolsonaro com o slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, usado em 2018.

O pastor da igreja, reverendo Ednaldo Batista Ribeiro, disse ao Estadão que o anúncio foi colocado pela loja Pesca & Cia, de armas, munições e artigos esportivos. Como o muro é dividido, o estabelecimento colocou o anúncio no lado que pertence à loja. “Não temos o que fazer. Não vamos arrumar briga com o vizinho”, disse o pastor.

“A propaganda é ilegal porque a publicidade só pode ser feita em revista especializada. Ou seja, ela extrapola o limite”, afirmou o advogado André Luís de Paula. A multa varia de R$ 100 mil a R$ 300 mil.

Apuração

O Ministério Público do Paraná abriu investigação sobre o caso. Para a Promotoria, há suspeita de crime eleitoral e desrespeito à legislação que veta publicidade de armas. Os responsáveis pela loja não quiseram se manifestar.

Estadão Conteúdo