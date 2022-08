Ladrões devolvem dinheiro ao descobrirem que vítima era mulher de Marcola

O caso teria acontecido em novembro do ano passado. A mulher de Marcola conta que devoleram o celular depois de verem a quem pertencia

No ano passado, a esposa de Marcola, líder do Primeiro Comando Central (PCC), teria sido assaltada de dentro do carro, enquanto estava parada no trânsito. Mas pouco depois, os ladrões devolveram seu celular e dinheiro. O caso foi divulgado pelo Fantástico na noite de domingo (14).

“Aí devolveram, porque viram o meu nome, que era o seu nome. Cynthia Giglioli Herbas Camacho. Mandaram entregar lá no salão”, contou a mulher ao marido, em visita ao presídio.

Marcola apenas riu e comentou com a esposa que ele é muito conhecido naquela região.