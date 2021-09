Rachado, PSDB vai discutir impeachment de Bolsonaro

Bolsonaro insinuou que pretende convocar um estado de sítio ao dizer que convocaria o Conselho da República

Igor Gielow

FolhaPress

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, convocou uma reunião para discutir a realização de um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro (sem partido). Para o tucano, as declarações dadas pelo presidente no ato em Brasília são “gravíssimas” e a sigla precisa se posicionar sobre pedir o impedimento e outras medidas legais.

Bolsonaro insinuou que pretende convocar um estado de sítio ao dizer que convocaria o Conselho da República. A reunião vem em um momento no qual o PSDB está rachado, com a maior parte da bancada na Câmara com uma posição de apoio tácito ao bolsonarismo. Para aliados do governador João Doria (SP), que disputa a prévia do partido com Eduardo Leite (RS) para tentar ser o candidato a presidente em 2022, a posição na Câmara é influenciada pelo deputado Aécio Neves (MG) -que nega ser bolsonarista.