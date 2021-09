Atos contra Bolsonaro terminam em Brasília

A manifestação reuniu reuniu cerca de 3 mil participantes. A Polícia Militar estima que 400 pessoas estiveram no protesto

Manifestantes que protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) começaram a deixar a Torre de TV, em Brasília, por volta das 11h. O ato ocorreu a aproximadamente 3km da Esplanada dos Ministérios, onde grupos bolsonaristas manifestavam a favor do governo. Os protestantes não se misturaram.

Segundo os organizadores, a manifestação reuniu cerca de 3 mil participantes. A Polícia Militar, que, em manifestações passadas, afirmava não repassar quantitativo, estima que 400 pessoas estiveram no protesto.

Durante o ato, os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o governo Bolsonaro e em defesa da democracia. Eles também pediram a prorrogação do auxílio emergencial e a vacinação em massa contra a Covid-19.

Apoiadores do presidente Bolsonaro passavam a poucos metros de onde os manifestantes da oposição estavam. Para evitar confrontos, o carro de som foi para o lado oposto da via, onde fluxo de bolsonaristas em direção à Esplanada era menor. Apesar da proximidade entre os grupos, não houve atritos. Com FolhaPress