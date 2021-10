Moro defende independência de promotores de justiça

O procurador da República e ex-coordenador da operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol, também se colocou contra a proposta

Em vídeo para apoiadores, o ex-ministro da Justiça e pré-candidato a presidência em 2022, Sérgio Moro, defende a independência dos promotores de justiça. Atualmente, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está correndo no Congresso.

“O promotor precisa de independência para fazer o seu trabalho com autonomia sem medo de sofrer retaliações. Tem uma proposta na Câmara, que, se for aprovada, vai permitir que políticos interfiram no trabalho do Ministério Público”, afirmou o ex-juiz.

O ex-juiz ainda pede para que os apoiadores cobrem dos parlamentares para barrarem a proposta. “Você acha que o promotor vai ter condições de realizar o seu trabalho sem medo de sofrer retaliações ou punições? Essa proposta não é boa para o Brasil. Tirar a independência do Ministério Público, é desproteger a sociedade, é deixar as vítimas dos crimes vulneráveis. Fale com o seu deputado, peça pra ele votar contra essa proposta”, complementou.

Essa já é a segunda vez que Moro fala sobre a PEC. Na última semana, o procurador da República e ex-coordenador da força-tarefa da operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol, também se colocou contra a proposta.

“Essa proposta não é boa para o Brasil. Tirar a independência do Ministério Público é desproteger a sociedade. É deixar como aqueles crimes vulneráveis. Fale com seu deputado. Peça para ele votar contra essa proposta. O Brasil precisa de um Ministério Público forte e independente”, finalizou Moro.

O CNMP é responsável pela fiscalização da conduta dos membros do MP. Entre os diversos pontos da proposta está a escolha do Corregedor Nacional do Ministério Público por deputados federais e senadores.

Na última quinta-feira (14), a Câmara dos Deputados chegou a começar a discussão da proposta, mas acabou sendo adiada para esta terça-feira (19). Entre os apoiadores da emenda, está o presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL).

